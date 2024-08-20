Минобороны РФ: вертолеты ночью уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ми-28НМ ночью уничтожили скопление живой силы и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. Об этом пишет ТАСС.

«Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что полет выполнялся с применением очков ночного видения. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России использовали новый тепловизионный прибор, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью.

Ранее российские вертолеты Ка-52 неуправляемыми авиационными ракетами С-8 уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.