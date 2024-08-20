Лещенко отказался выступать на Дальнем Востоке на фоне проблем со здоровьем

Mash: Лев Лещенко заявил, что ему тяжело посещать Дальний Восток из-за болезни

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко отказался от выступлений на Дальнем Востоке на фоне проблем со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Артист рассказал, что ему тяжело ездить на Сахалин и Камчатку. При этом отмечается, что другие концерты исполнитель не планирует отменять. На данный момент он находится в Сочи.

Ранее Лещенко бесплатно предоставили лекарство «Виндамэкс» за 1,8 миллиона рублей. Отмечалось, что недавно у 82-летнего исполнителя был диагностирован транстиретиновый амилоидоз — редкое заболевание, возникающее из-за нарушения обмена веществ.