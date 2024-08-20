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15:41, 20 августа 2024Путешествия

Летевший во Владивосток самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший во Владивосток самолет сел в Благовещенске из-за больной пассажирки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший во Владивосток самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Новосибирска Airbus A320 во вторник, 20 августа. Экипаж доложил о больной пассажирке на борту.

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Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром. В результате лайнер благополучно приземлился в Благовещенске. О нынешнем состоянии женщины не сообщается.

Ранее другой пассажир S7 Airlines опоздал на рейс и тайком пробрался в багажный отсек самолета. Россиянин вечером 19 августа приехал в московский аэропорт Домодедово, чтобы улететь в Новокузнецк, но по неизвестной причине опоздал на вылет.

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      Фариза Бацазова
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