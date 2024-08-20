Летевший во Владивосток самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший во Владивосток самолет сел в Благовещенске из-за больной пассажирки

Летевший во Владивосток самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Новосибирска Airbus A320 во вторник, 20 августа. Экипаж доложил о больной пассажирке на борту.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром. В результате лайнер благополучно приземлился в Благовещенске. О нынешнем состоянии женщины не сообщается.

Ранее другой пассажир S7 Airlines опоздал на рейс и тайком пробрался в багажный отсек самолета. Россиянин вечером 19 августа приехал в московский аэропорт Домодедово, чтобы улететь в Новокузнецк, но по неизвестной причине опоздал на вылет.