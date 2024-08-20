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11:15, 20 августа 2024Путешествия

Россиянин опоздал на рейс и тайком пробрался в багажный отсек самолета

Пассажир S7 опоздал на рейс и тайком пробрался в багажный отсек самолета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажир российской авиакомпании S7 Airlines опоздал на рейс и тайком пробрался в багажный отсек самолета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника россиянин по имени Андрей в понедельник вечером, 19 августа, приехал в московский аэропорт Домодедово, чтобы улететь в Новокузнецк, но по неизвестной причине опоздал на вылет.

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«Тогда он принял фантастическое решение улететь вместе с чемоданами и проник в багажный отсек самолета Airbus A321, — говорится в сообщении. — Но здесь смекалка и фарт Андрея подвели».

Оказалось, что мужчина залез в воздушное судно перевозчика, которое готовилось к рейсу в Норильск, а его борт улетел час назад. Работники наземных служб удивились неожиданному багажу, вызвали полицейских и пассажира задержали.

Позднее к лайнеру прибыли кинологи и специалисты авиационной безопасности для его дополнительного обследования, однако ничего подозрительного не нашли. Рейс до Норильска с часовой задержкой вылетел по маршруту, а нарушитель остался объясняться с правоохранителями.

Ранее мужчина выбежал на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сиднея и попытался проникнуть в самолет через грузовой отсек. Нарушителю удалось прорваться через иммиграционный контроль на улицу и добежать до пассажирского лайнера SriLankan Airlines, который готовился к международному рейсу.

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      Фариза Бацазова
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