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00:13, 20 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко упрекнул страны СНГ в нечестном отношении к России

Лукашенко: некоторые страны СНГ хотят что-то взять от России, но ничего не дать
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул страны СНГ в нечестном отношении к России. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Россия», которое показал белорусский телеканал «Беларусь 1».

По словам политика, некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать».

«Мы (Белоруссия — прим. "Ленты.ру") не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства: от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко напомнил, что еще несколько лет назад Минск и Москва выясняли отношения, но сейчас никого не нужно агитировать за углубление белорусско-российского партнерства.

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      Марина Совина
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