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11:38, 28 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко вспомнил о выяснении отношений с Россией

Лукашенко напомнил, что еще несколько лет назад Минск и Москва выясняли отношения

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что еще несколько лет назад Минск и Москва выясняли отношения, но сейчас никого не нужно агитировать за углубление белорусско-российского партнерства. Об этом он заявил в видеообращении к Х Форуму регионов Белоруссии и России, который проходит в Уфе, передает РИА Новости.

«Еще несколько лет тому назад мы, порой, выясняли отношения, доказывали что-то друг другу», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что в случае смуты в России в результате мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, следующей на очереди могла бы стать Белоруссия.

Он также призвал не пытаться вбить клин между ним и президентом России Владимиром Путиным, идя на поводу у «вонючих политологов».

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    Алевтина Запольская
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