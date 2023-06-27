Лукашенко назвал следующую жертву в случае смуты в России

Лукашенко: если бы смута из-за «Вагнера» пошла по всей РФ, следующей стала бы Белоруссия

Если бы действия основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина привели к смуте по всей России, следующей на очереди была бы Белоруссия, заявил глава государства Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

По словам Лукашенко, он долго пытался убедить Пригожина остановить движение войск, так как считал, что развивающаяся в России ситуация с мятежом затронула бы Белоруссию.

«Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай Бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы», — назвал он следующую жертву.

Ранее Лукашенко рассказал, что Пригожин не отвечал на звонки президента России Владимира Путина. Белорусский лидер отметил, что убедил своего российского коллегу не торопиться с жесткими решениями в отношении устроивших мятеж.