Лукашенко позвали на форум стран без выхода к морю

Белоруссия получила приглашение на форум стран без выхода к морю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение на конференцию Организации Объединенных Наций (ООН) для стран, не имеющих выхода к морю, которая пройдет в декабре, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил соответствующие приглашения на имя главы нашего государства. И в своем ответном послании президент Белоруссии подтвердил наш интерес», — рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз.

Он добавил, что интерес республики к конференции связан вызовами, с которыми сталкивается страна, не имея выхода к морю и ощущая на себе последствия санкций, ограничивающих право Белоруссии на транзит. По его словам, Белоруссия поставит вопрос о принуждении стран к исполнению обязательств на этой конференции.

Ранее Лукашенко упрекнул страны СНГ в нечестном отношении к России. По словам политика, некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать».