Лукашенко предрек Армении забвение на Западе

Президент Белоруссии Лукашенко: на Западе скоро забудут про Армению

Армения на Западе никому не нужна, и там о ней скоро забудут. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1», телеверсия беседы была показана в эфире канала «Беларусь 1».

«Да кому армяне нужны, кроме нас? Никому не нужны. (...) Какая Франция, какой [президент Франции Эммануэль] Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению», — заявил президент Белоруссии. Лукашенко также призвал Армению развивать собственные ресурсы и экономику и ориентироваться на то, что у нее есть.

Руководитель армянской парламентской фракции «Честь имею» отреагировал на слова белорусского президента, заявив, что с Арменией никому нельзя говорить таким образом.

Ранее Лукашенко предсказал, что украинцы осознают, что они не нужны Западу, и тогда решат восстановить отношения с Москвой и Минском.