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23:12, 19 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко предсказал осознание украинцами ненужности Западу

Лукашенко: Украина поймет, что не нужна Западу, и восстановит отношения
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предсказал, что украинцы осознают, что они не нужны Западу, и тогда решат восстановить отношения с Москвой и Минском. Его слова приводит БелТА.

Политик подчеркнул, что белорусы всегда были надежными людьми, даже когда было трудно разговаривать с Россией, и знали, что со временем все проблемы разрешатся. Он напомнил о жестоких битвах с немецкими солдатами времен Второй мировой войны и отметил, что даже после этих событий удалось наладить сотрудничество, найти основу для взаимодействия, которое продолжалось до недавнего времени.

Лукашенко предсказал аналогичную ситуацию и в случае с Украиной. «Пара фактов со стороны Запада — когда они в Украине поймут, что их просто использовали и потом кинули. Вот это поймут украинцы, и они к нам придут», — подчеркнул он.

Ранее белорусский лидер заявил, что полномасштабный конфликт на Украине развязали националистически настроенные украинские политики.

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      Марина Совина
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