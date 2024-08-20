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09:36, 20 августа 2024Мир

Маск отреагировал на предложение Трампа стать его советником

Маск согласился работать в кабинете Трампа после его победы на выборах в США

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился работать в кабинете кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после его победы на выборах. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в своей социальной сети X (бывшая Twitter).

«Я готов служить», — написал Маск в посте, который сопровождается его фото за трибуной с подписью «Департамент эффективности правительства».

Ранее экс-президент США Трамп сказал, что при возвращения в Белый дом он хотел бы видеть Маска в качестве советника или члена кабинета главы американской администрации. Он назвал предпринимателя умным парнем и заявил, что был бы рад получить его согласие.

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      Лина Пивоварова
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