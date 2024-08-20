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01:31, 20 августа 2024Мир

Трамп заявил о желании видеть Маска своим советником

Трамп заявил о желании видеть Маска своим советником при победе на выборах
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что при победе на выборах в ноябре он хотел бы видеть в роли своего советника предпринимателя Илона Маска. Слова политика приводит Reuters.

Трамп допустил, что при возвращения в Белый дом он хотел бы предложить Маску позицию советника или члена кабинета главы американской администрации. В том случае, если бизнесмен согласится заняться подобной деятельностью.

Ранее Трамп захотел назначить Маска своим консультантом в случае победы на выборах. Это позволило бы бизнесмену влиять на некоторые вопросы экономики и безопасности границ.

Весной сообщалось, что предложение еще не до конца проработано. Однако Трамп и Маск обсуждали такую возможность.

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      Марина Совина
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