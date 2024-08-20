Мирный россиянин пострадал при атаке украинского FPV-дрона

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке украинского FPV-дрона

Мирный россиянин пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке со стороны Украины подвергся поселок Октябрьский Белгородского района.

«Ранен один мирный житель. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. С осколочными ранениями спины и руки он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу», — сказал глава области, отметив, что врачи уже оказывают ему первую медицинскую помощь.

Накануне в Борисовке Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. По словам Гладкова, пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и баротравму.