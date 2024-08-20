Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 20 августа 2024Россия

Мирный россиянин пострадал при атаке украинского FPV-дрона

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке украинского FPV-дрона

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мирный россиянин пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке со стороны Украины подвергся поселок Октябрьский Белгородского района.

«Ранен один мирный житель. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. С осколочными ранениями спины и руки он самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу», — сказал глава области, отметив, что врачи уже оказывают ему первую медицинскую помощь.

Накануне в Борисовке Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. По словам Гладкова, пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и баротравму.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия назвала аморальными заявления министра обороны Великобритании по Курской области. О чем он говорил?

      Началось рассмотрение продления ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

      Полковник объяснил значение перехода Нью-Йорка под контроль России

      Власти российского города выселили ушедшего на СВО бойца

      Мирный россиянин пострадал при атаке украинского FPV-дрона

      Российские школьницы на камеру избили сверстницу и пытались ее раздеть

      Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ в Курской области

      Трамп заявил о планах выплатить госдолг США

      Российский генерал сообщил об остановке ВСУ на всей территории Курской области

      Стало известно об ударе ВСУ по выезду из российского города на границе с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше