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20:29, 20 августа 2024Россия

Мирный житель пострадал при атаке дронов-камикадзе на российский регион

Белгородский губернатор Гладков заявил о пострадавшем при атаке дронов-камикадзе

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Мирный житель пострадал при атаке дронов-камикадзе на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Волоконовском районе в селе Тишанка после атак двух дронов-камикадзе ранен мужчина. С осколочным ранением правой руки пострадавший самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ», — написал чиновник.

По его словам, атакам подверглись еще три населенных пункта. В поселке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль, у которого зафиксировали выбитые стекла и посеченный кузов. В селе Черемошное повреждения получили кровля, фасад и окно частного дома.

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Еще в одном населенном пункте — селе Старый Хутор — БПЛА атаковал социальный объект.

Накануне в Борисовке Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. По словам Гладкова, пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и баротравму.

ЖЗЛ
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