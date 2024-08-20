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16:40, 20 августа 2024Ценности

Модельное агентство обмануло россиян на сотни тысяч рублей

Модельное агентство вынуждало россиян брать кредиты на сотни тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Модельное агентство EDEN TALENT AGENCY обманом вынуждало россиян брать кредиты на сотни тысяч рублей. Подробности публикует Shot.

Потерпевшие рассказали, что наткнулись в соцсетях на объявление о кастинге, сами написали менеджерам и договорились о встрече. Их пригласили в офис агентства, имеющего филиалы по всей России, который расположился в подвале в Пестовском переулке в Москве.

Сначала девушкам и парням проводят тестовую фотосессию, на которой прочат им успешное будущее за рубежом. Затем сразу же предлагают подписать договор и внести 240 тысяч рублей за портфолио, объясняя спешку тем фактом, что такой шанс в жизни может больше не выпасть.

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Если у модели нет денег, ей предлагают оформить микрозаем, который она якобы сможет быстро погасить с первых гонораров. При этом некоторые пострадавшие признавались, что менеджеры фотографировали паспорта и оформляли кредит прямо за их спиной, пока они читали договор и разговаривали с другими сотрудниками.

По словам пострадавших, после расторжения договора сотрудники не собирались возвращать 240 тысяч, поскольку услуга якобы оказана — фотосессия для портфолио в столичном подвале была проведена. Обманутые модели продолжают выплачивать кредиты и хранят молчание, поскольку, согласно подписанному документу, они не могут разглашать какую-либо информацию об агентстве.

В беседе с Shot директор агентства отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на внутренние правила компании.

В январе россиянка лишилась 146 тысяч рублей в модельной школе и раскрыла схему ее обмана.

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      Карина Черных
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