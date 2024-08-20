Модельное агентство обмануло россиян на сотни тысяч рублей

Модельное агентство вынуждало россиян брать кредиты на сотни тысяч рублей

Модельное агентство EDEN TALENT AGENCY обманом вынуждало россиян брать кредиты на сотни тысяч рублей. Подробности публикует Shot.

Потерпевшие рассказали, что наткнулись в соцсетях на объявление о кастинге, сами написали менеджерам и договорились о встрече. Их пригласили в офис агентства, имеющего филиалы по всей России, который расположился в подвале в Пестовском переулке в Москве.

Сначала девушкам и парням проводят тестовую фотосессию, на которой прочат им успешное будущее за рубежом. Затем сразу же предлагают подписать договор и внести 240 тысяч рублей за портфолио, объясняя спешку тем фактом, что такой шанс в жизни может больше не выпасть.

Если у модели нет денег, ей предлагают оформить микрозаем, который она якобы сможет быстро погасить с первых гонораров. При этом некоторые пострадавшие признавались, что менеджеры фотографировали паспорта и оформляли кредит прямо за их спиной, пока они читали договор и разговаривали с другими сотрудниками.

По словам пострадавших, после расторжения договора сотрудники не собирались возвращать 240 тысяч, поскольку услуга якобы оказана — фотосессия для портфолио в столичном подвале была проведена. Обманутые модели продолжают выплачивать кредиты и хранят молчание, поскольку, согласно подписанному документу, они не могут разглашать какую-либо информацию об агентстве.

В беседе с Shot директор агентства отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на внутренние правила компании.

В январе россиянка лишилась 146 тысяч рублей в модельной школе и раскрыла схему ее обмана.