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13:28, 30 января 2024Ценности

Россиянка лишилась 146 тысяч рублей в модельной школе и раскрыла схему ее обмана

Россиянка лишилась денег в модельной школе MARYWAY и раскрыла схему ее обмана

Фото: Alonso Reyes / Unsplash

Россиянка Наталья Наливайко лишилась денег в модельной школе MARYWAY и раскрыла схему обмана ее сотрудников. На эту тему она высказалась в студии программы «МАЛАХОВ».

Манекенщица пришла на собеседование в агентство, принадлежащее бизнесвумен Марии Бабкиной, где работники восхитились ее внешностью и сразу предложили заполнить анкету и провести фотосессию. По их словам, спешка была обусловлена тем, что на так называемом «бюджете» осталось всего 1 место — курс обучения на курсе стоил 240 тысяч рублей вместо 550.

Наливайко попросила дать ей время на раздумья, но после уговоров все-таки решилась приобрести место в академии, в конечном счете заплатив всего 146 тысяч рублей. Сотрудники объяснили уступку исключительными данными клиентки. В итоге девушке провели съемку и позже пообещали предоставить портфолио.

Они говорили: «Тебя Оля Бузова возьмет за ручку и поведет на красную дорожку». Я все подписала, а на следующий день все осознала. Кстати, мне прислали на электронную почту видео и заставили открыть, якобы удостовериться, что все работает. Но эти же видео лежат в интернете в бесплатном доступе

Наталья Наливайко

В следующий раз модель пришла в агентство уже с корреспондентом «России 1», который представился ее возлюбленным. Менеджер ответила, что если клиенту не нравятся снимки и обучающий материал, необходимо подписать бумаги на расторжение договора, но тогда они не смогут разглашать тайну ни на телевидении, ни в соцсетях.

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Кроме Наливайко в эфире появились и другие недовольные клиенты MARYWAY, а также журналисты, которые расследуют махинации Бабкиной уже два года. Среди прочего в Екатеринбурге местные СМИ даже открыли горячую линию, куда обращаются потерявшие деньги клиенты агентства. Сама Бабкина пообещала вскоре дать комментарий по поводу инцидента.

В июне 2023 года модель захотела сняться в клипе у SHAMAN и лишилась денег.

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      Карина Черных
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