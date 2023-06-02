Модель захотела сняться в клипе у SHAMAN и лишилась денег

Baza: модель захотела сняться в клипе у SHAMAN и лишилась 700 рублей из-за мошенников

Российская модель захотела сняться в клипе певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и нарвалась на мошенников. Об этом сообщает Baza.

36-летняя москвичка Мария наткнулась на объявление о поиске массовки для нового клипа исполнителя за хороший гонорар, который пообещали раскрыть после успешного прохождения кастинга. Манекенщица связалась с организаторами, которые попросили ее прислать портфолио, личные данные и параметры фигуры.

Впоследствии агенты одобрили кандидатуру женщины и пригласили ее на онлайн-кастинг, перед которым было необходимо перевести им 700 рублей за аренду костюма для клипа. Модель отправила нужную сумму, которую обещали вернуть в день съемок, однако в конечном счете она лишилась денежных средств, поскольку продюсеры оказались мошенниками.

Помимо того, что аферисты не вернули Марии деньги, они также начали шантажировать манекенщицу, угрожая слить ее полуобнаженные фотографии в сеть. Известно, что пострадавшая позировала в откровенных нарядах во время упомянутой видеоконференции. Однако модель не повелась на шантаж мошенников и обратилась за помощью в полицию.

В марте SHAMAN отреагировал на перепевку его композиции под названием «Я русский» рэпером Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Музыкант пояснил, что не может запретить людям любить его творчество и исполнять песни.