SHAMAN отреагировал на исполнение его композиции «Я русский» Моргенштерном

SHAMAN заявил, что ему приятно исполнение его песни «Я русский» Моргенштерном

Российский певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, отреагировал на перепевку его композиции под названием «Я русский» рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

Музыкант пояснил, что не может запретить людям любить его творчество и исполнять его песни. «Что касается всевозможных перепевок, их в сети так много, что я просто не могу все пересмотреть. "Встанем", "Я русский" и "Моя Россия", что называется, ушли в народ. И как автору мне это очень приятно», — отметил SHAMAN.

Моргенштерн спел трек Дронова в рамках интервью на YouTube-канале «Сэйфспэйс». Во время исполнения кавера рэпером его друг, комик Данила Поперечный, начал демонстративно креститься.

Ранее рэп-исполнитель назвал главу Лиги безопасного интернета России Екатерину Мизулину идеальной.

В середине марта SHAMAN отправил военным в зону СВО гитары со своим автографом.