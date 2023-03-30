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11:53, 30 марта 2023Культура

SHAMAN отреагировал на исполнение его композиции «Я русский» Моргенштерном

SHAMAN заявил, что ему приятно исполнение его песни «Я русский» Моргенштерном

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, отреагировал на перепевку его композиции под названием «Я русский» рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

Музыкант пояснил, что не может запретить людям любить его творчество и исполнять его песни. «Что касается всевозможных перепевок, их в сети так много, что я просто не могу все пересмотреть. "Встанем", "Я русский" и "Моя Россия", что называется, ушли в народ. И как автору мне это очень приятно», — отметил SHAMAN.

Моргенштерн спел трек Дронова в рамках интервью на YouTube-канале «Сэйфспэйс». Во время исполнения кавера рэпером его друг, комик Данила Поперечный, начал демонстративно креститься.

Ранее рэп-исполнитель назвал главу Лиги безопасного интернета России Екатерину Мизулину идеальной.

В середине марта SHAMAN отправил военным в зону СВО гитары со своим автографом.

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Анастасия Астахова
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