SHAMAN отправил военным СВО гитары с автографом

SHAMAN отправил военным в зону СВО гитары со своим автографом

Российский певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, отправил гитары со своим автографом военным в зону СВО. Об этом он рассказал изданию «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что музыкальные инструменты будут переданы бойцам членами подмосковного отделения «Боевого братства», с которыми артист встретился накануне для проведения акции.

«Гитара — простой способ поднять настроение и боевой дух товарищам во время отдыха. Я знаю, что там, на передовой, мои песни звучат особо, люди слушают их не ушами, а сердцем. Парням желаю только одного — живыми и здоровыми вернуться домой. И обязательно — с победой!» — поделился исполнитель.

Ранее SHAMAN ответил на обвинения в коммерческом патриотизме. Музыкант заявил, что люди не стали бы слушать его композиции, если бы не чувствовали его искренности.