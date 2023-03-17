Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:42, 17 марта 2023Культура

SHAMAN отправил военным СВО гитары с автографом

SHAMAN отправил военным в зону СВО гитары со своим автографом

Фото: Евгения Демина / Коммерсантъ

Российский певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, отправил гитары со своим автографом военным в зону СВО. Об этом он рассказал изданию «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что музыкальные инструменты будут переданы бойцам членами подмосковного отделения «Боевого братства», с которыми артист встретился накануне для проведения акции.

«Гитара — простой способ поднять настроение и боевой дух товарищам во время отдыха. Я знаю, что там, на передовой, мои песни звучат особо, люди слушают их не ушами, а сердцем. Парням желаю только одного — живыми и здоровыми вернуться домой. И обязательно — с победой!» — поделился исполнитель.

Ранее SHAMAN ответил на обвинения в коммерческом патриотизме. Музыкант заявил, что люди не стали бы слушать его композиции, если бы не чувствовали его искренности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Подсчитан ущерб экономике Турции от землетрясений
Россия внесла 23 британцев в стоп-лист
ЦБ собрался бороться с «черт знает какими» схемами по ипотеке
Бывшего замглавы Минздрава Ингушетии заподозрили в многомиллионных хищениях
В смартфонах Samsung нашли критическую уязвимость
Британия посоветовала тему для разговора Си Цзиньпина с Путиным
В России собрались заменить зарубежные самолеты отечественными за 5 лет
Путин примет участие в заседании коллегии МВД России
Украинские силовики задержали двоих жителей Донбасса за сбор разведданных
Мать залезшего в багажный отсек самолета россиянина объяснила его поступок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.