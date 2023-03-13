Певец SHAMAN назвал себя бездомным и заявил, что живет в съемной квартире

Российский певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, назвал себя бездомным. Артист заявил, что не владеет собственным жильем, передает ТАСС.

SHAMAN подчеркнул, что ему также не принадлежит недвижимость в других странах. «У меня нет никаких активов за рубежом и никогда не было. Даже в Москве не обзавелся квартирой, живу в съемной. По сути, бездомный», — рассказал он.

Ранее SHAMAN ответил на обвинения в коммерческом патриотизме. По словам певца, люди не стали бы слушать его музыку, если бы не чувствовали в ней искренности. Артист также опроверг слухи, что его творческая деятельность является разработанным другими людьми проектом.

В начале марта ученики пятого класса в школе в Екатеринбурге получили задание выучить одну из композиций SHAMAN. В рамках конкурса военно-патриотической песни учащиеся должны исполнить трек певца «Я русский». Директор образовательного учреждения Татьяна Чуб отметила, что дети самостоятельно выбрали композицию, с которой выступят на соревновании.