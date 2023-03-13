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15:16, 13 марта 2023Среда обитания

Певец SHAMAN назвал себя бездомным

Певец SHAMAN назвал себя бездомным и заявил, что живет в съемной квартире
SHAMAN

SHAMAN. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Российский певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, назвал себя бездомным. Артист заявил, что не владеет собственным жильем, передает ТАСС.

SHAMAN подчеркнул, что ему также не принадлежит недвижимость в других странах. «У меня нет никаких активов за рубежом и никогда не было. Даже в Москве не обзавелся квартирой, живу в съемной. По сути, бездомный», — рассказал он.

Ранее SHAMAN ответил на обвинения в коммерческом патриотизме. По словам певца, люди не стали бы слушать его музыку, если бы не чувствовали в ней искренности. Артист также опроверг слухи, что его творческая деятельность является разработанным другими людьми проектом.

В начале марта ученики пятого класса в школе в Екатеринбурге получили задание выучить одну из композиций SHAMAN. В рамках конкурса военно-патриотической песни учащиеся должны исполнить трек певца «Я русский». Директор образовательного учреждения Татьяна Чуб отметила, что дети самостоятельно выбрали композицию, с которой выступят на соревновании.

Александра Качан
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