Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:47, 20 августа 2024Экономика

Москвичам назвали дату окончания летней погоды

Синоптик Леус: метеорологическое лето в Москве закончится 1 сентября

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Метеорологическое лето в Москве завершится вместе с календарным — 1 сентября. Дату окончания летней погоды жителям столицы назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам синоптика, во второй половине августа, в отличие от первой, каждый день превышается климатическая норма. Исключением не станет и эта неделя. «В целом начавшаяся неделя будет с неустойчивой и часто меняющейся погодой с заметными колебаниями температуры. Однако в среднем показания термометров останутся выше нормы на два-три градуса», — поделился информацией специалист. Кроме того, в Москве до начала осени прогнозируются кратковременные дожди.

Летняя погода в столице задержится до 1 сентября, что на восемь дней дольше, чем было по старым климатическим нормам — с 1960-х по 1990-е годы, отметил Леус. При этом сентябрь также будет аномальным — температура будет выше нормы на один-два градуса.

Ранее Леус сообщил, что минувший понедельник, 19 августа, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

      СКР подтвердил возбуждение уголовного дела против блогера Поднебесного

      Суд рассмотрит продление ареста еще четверым соучастникам дела о теракте в «Крокусе»

      Невролог назвал повышающую тревожность диету

      В России ликвидируют десятки экологически опасных объектов

      В подконтрольном Киеву городе начали срочную эвакуацию органов власти

      Украинский дипломат обвинил Германию в «бухгалтерском мышлении»

      Российский город остался без света из-за аварии в семи котельных

      Площадь возникшего двое суток назад из-за ВСУ пожара на ростовской нефтебазе возросла

      В США сравнили выход Байдена из предвыборной гонки с заговором против Цезаря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше