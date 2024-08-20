Москвичам назвали дату окончания летней погоды

Синоптик Леус: метеорологическое лето в Москве закончится 1 сентября

Метеорологическое лето в Москве завершится вместе с календарным — 1 сентября. Дату окончания летней погоды жителям столицы назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам синоптика, во второй половине августа, в отличие от первой, каждый день превышается климатическая норма. Исключением не станет и эта неделя. «В целом начавшаяся неделя будет с неустойчивой и часто меняющейся погодой с заметными колебаниями температуры. Однако в среднем показания термометров останутся выше нормы на два-три градуса», — поделился информацией специалист. Кроме того, в Москве до начала осени прогнозируются кратковременные дожди.

Летняя погода в столице задержится до 1 сентября, что на восемь дней дольше, чем было по старым климатическим нормам — с 1960-х по 1990-е годы, отметил Леус. При этом сентябрь также будет аномальным — температура будет выше нормы на один-два градуса.

Ранее Леус сообщил, что минувший понедельник, 19 августа, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца.