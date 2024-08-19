Москвичам спрогнозировали самый теплый день с начала августа

Синоптик Леус: 19 августа станет самым теплым днем с начала августа

Понедельник, 19 августа, в Москве станет самым теплым днем с начала месяца. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет ТАСС.

«Погоду продолжает формировать гребень антициклона. В столице ожидается переменная облачность, без осадков», — рассказал синоптик. Воздух в столице прогреется до плюс 27-29 градусов Цельсия. В Подмосковье ожидается от плюс 25 до 30 градусов тепла. «С такими показателями сегодняшний день станет самым теплым с начала августа», — уточнил Леус.

Метеоролог добавил, что ветер будет юго-западным, а его скорость достигнет 8 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 746 миллиметров ртутного столба, показатель сильно не изменится.

Ранее синоптики предупредили, что температура воздуха в столице 19 августа будет на семь градусов превышать климатическую норму. До этого жару в 32-38 градуса Цельсия пообещали в Иркутской области и Тыве.