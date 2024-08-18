Москвичей предупредили о жаре

Синоптик Тишковец: температура в Москве в понедельник достигнет 29 градусов

В предстоящий понедельник, 19 августа, температура в Москве достигнет 29 градусов. О жаркой погоде жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, ночью столбики термометров в Москве покажут 13-16 градусов тепла, а в области — 12-17 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 26-29 градусов, а в Подмосковье — до 25-30 градусов. Тишковец отметил, что такая температура минимум на семь градусов превышает климатическую норму августа и обгоняет по показателям даже июльскую.

«Гребневая погода, антициклональная переменная облачность, без осадков. Показания барометров будут расти, завтра они составят 747 миллиметров ртутного столба», — поделился информацией специалист.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям двух российских регионов жару до 32-38 градусов на этих выходных. Речь идет об Иркутской области и Тыве. При этом в Иркутской области температура в 27-32 градуса будет сохраняться до вторника, 20 августа.

