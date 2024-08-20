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19:36, 20 августа 2024Экономика

Москвичам пообещали 30-градусную жару

Синоптик Позднякова: в конце августа в Москву придет 30-градусная жара

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В конце августа в Москву может прийти 30-градусная жара. Такую погоду пообещала жителям столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова приводит «Москва 24».

Температура воздуха начнет повышаться уже в ближайшие дни, заявила синоптик. Атмосферное давление будет повышаться, облачных дней станет меньше. 20 августа возможны кратковременные дожди, но они будут неинтенсивными, отметила Позднякова.

«21, 22 и 23 августа погода в Москве будет шикарная: осадков не ожидается, а ночи будут довольно теплыми для этого времени года — 14-16 градусов. Дневная же температура установится в пределах 23--25 градусов, что чуть выше климатической нормы», — добавила метеоролог.

В субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс 23-28 градусов Цельсия, а ночью будет в пределах плюс 10-15 градусов. «То есть можно будет еще и позагорать», — подчеркнула Позднякова.

Самые жаркие дни августа придутся на его конец, прогнозирует специалистка. «Не исключено, что в отдельные дни температура достигнет отметки в 30 градусов», — заключила синоптик.

Ранее Позднякова предупредила жителей Калининградской и Ленинградской областей об аномальной жаре, которая сохранится до конца лета. Волны тепла будут наблюдаться и в первые числа сентября, уточнила эксперт. По ее словам, 1-2 сентября температура воздуха на два-три градуса будет превышать климатическую норму.

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      Нина Ташевская
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