В двух регионах России спрогнозировали аномальную жару

Московское метеобюро: жара сохранится в Калининградской и Ленинградской областях

В двух регионах России аномальная жара сохранится до конца лета. Речь идет о Ленинградской и Калининградской областях, сообщает NEWS.ru со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Волны тепла будут наблюдаться и в первые числа сентября, уточнила эксперт. По ее словам, 1-2 сентября температура воздуха на два-три градуса будет превышать климатическую норму.

В Центральной России погода на следующей неделе будет меняться в зависимости от антициклона, спрогнозировала Позднякова. Днем воздух может прогреваться до высоких значений и достигать 30 градусов, допустила она. Наиболее жаркие дни, по ее словам, придутся на конец августа.

Ранее жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, жаркая погода ждет россиян в конце текущей и начале следующей недели. Желающие, по его прогнозам, смогут возобновить купальный сезон: в ряде водоемов, включая Оку и низовья Москвы-реки, температура воды сохранится на уровне 20-21 градусов.