Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло

Синоптик Тишковец: жители Центральной России смогут возобновить купальный сезон

На следующей неделе в Центральной России ожидается волна субтропического тепла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Изменения погоды начнутся с воскресенья и продолжатся в первой половине следующей недели, уточнил синоптик. Температура воздуха будет достигать 25-30 градусов, а россияне по желанию смогут возобновить купальный сезон.

Тишковец также назвал водоемы, в которых температура воды остается высокой: это Ока, низовья Москвы-реки у Коломны и Клязьма у Орехово-Зуево. Температура воды в них колеблется от 20 до 21 градуса. На остальных реках она ниже: от 15 до 19 градусов, уточнил спикер.

Ранее москвичам назвали дату окончания летней погоды. По словам синоптика Михаила Леуса, метеорологическое лето в столице завершится вместе с календарным. В ходе текущей недели температура воздуха останется неустойчивой, но будет превышать норму на два-три градуса, спрогнозировал он. Также до наступления сентября в Москве ожидаются кратковременные дожди.