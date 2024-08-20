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11:42, 20 августа 2024Экономика

Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло

Синоптик Тишковец: жители Центральной России смогут возобновить купальный сезон

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На следующей неделе в Центральной России ожидается волна субтропического тепла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Изменения погоды начнутся с воскресенья и продолжатся в первой половине следующей недели, уточнил синоптик. Температура воздуха будет достигать 25-30 градусов, а россияне по желанию смогут возобновить купальный сезон.

Тишковец также назвал водоемы, в которых температура воды остается высокой: это Ока, низовья Москвы-реки у Коломны и Клязьма у Орехово-Зуево. Температура воды в них колеблется от 20 до 21 градуса. На остальных реках она ниже: от 15 до 19 градусов, уточнил спикер.

Ранее москвичам назвали дату окончания летней погоды. По словам синоптика Михаила Леуса, метеорологическое лето в столице завершится вместе с календарным. В ходе текущей недели температура воздуха останется неустойчивой, но будет превышать норму на два-три градуса, спрогнозировал он. Также до наступления сентября в Москве ожидаются кратковременные дожди.

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