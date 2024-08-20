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10:34, 20 августа 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили взрыв на хранилище топлива в Тернополе

ГСЧС Украины подтвердила взрыв на хранилище топлива в Тернополе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила взрыв на хранилище топлива в Тернополе. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, взрыв на промышленном объекте произошел после удара Вооруженных сил (ВС) России в ночь на 20 августа. К тушению пожара привлечены 90 спасателей и 21 единица техники.

«Привлечены два пожарных поезда из Тернополя и Львова», — написал мэр города Сергей Надаль в своем Telegram-канале.

В ночь на 20 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о взрыве и пожаре в Тернополе. Он также уточнил, что в нескольких районах города пропадало электричество.

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      Алевтина Запольская
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