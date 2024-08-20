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07:16, 20 августа 2024Бывший СССР

На западной Украине после атаки беспилотников раздались взрывы и начался пожар

Рогов: в Тернополе после атаки дронов раздались взрывы и начался пожар
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

В городе Тернополь на западной Украине после атаки беспилотников раздались взрывы и начался пожар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram-канале.

«В Тернополе перед взрывом были слышны звуки пролета дронов и последующие взрывы. На месте попадания начался сильный пожар», — написал чиновник, уточнив, что в нескольких районах пропадало электричество.

Мэр Тернополя Сергей Надал после отбоя воздушной тревоги, длившейся около полутора часов, попросил жителей закрыть окна в связи с запахом гари в воздухе. Его слова приводит украинский «24 канал». Отмечается, что в городе в ночь на 20 августа работали системы противовоздушной обороны (ПВО). На каком именно объекте произошло возгорание, не уточняется.

Взрывы также произошли в Хмельницкой области Украины. В регионе действовала воздушная тревога.

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      Марина Совина
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