На западной Украине после атаки беспилотников раздались взрывы и начался пожар

Рогов: в Тернополе после атаки дронов раздались взрывы и начался пожар

В городе Тернополь на западной Украине после атаки беспилотников раздались взрывы и начался пожар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram-канале.

«В Тернополе перед взрывом были слышны звуки пролета дронов и последующие взрывы. На месте попадания начался сильный пожар», — написал чиновник, уточнив, что в нескольких районах пропадало электричество.

Мэр Тернополя Сергей Надал после отбоя воздушной тревоги, длившейся около полутора часов, попросил жителей закрыть окна в связи с запахом гари в воздухе. Его слова приводит украинский «24 канал». Отмечается, что в городе в ночь на 20 августа работали системы противовоздушной обороны (ПВО). На каком именно объекте произошло возгорание, не уточняется.

Взрывы также произошли в Хмельницкой области Украины. В регионе действовала воздушная тревога.

