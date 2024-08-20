Взрывы прогремели в Хмельницкой области

«Общественное»: в Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины раздались новые взрывы, сообщил телеканал «Общественное» в Telegram.

Как уточнили журналисты, ранее в регионе действовала воздушная тревога. «На Хмельнитчине снова звучали взрывы», — подчеркнул телеканал.

27 июня в Хмельницкой области взрывы прогремели пять раз. Воздушная тревога была объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

Ранее стало известно, что в городе Хмельницкий Хмельницкой области на западе Украины был поврежден военный объект. В результате ударов по городу взрывной волной были разрушены несколько домов и три учебные заведения.