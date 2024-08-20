Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:19, 20 августа 2024Бывший СССР

Взрывы прогремели в Хмельницкой области

«Общественное»: в Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

Фото: Ирина Александрова / РИА Новости

В Хмельницкой области Украины раздались новые взрывы, сообщил телеканал «Общественное» в Telegram.

Как уточнили журналисты, ранее в регионе действовала воздушная тревога. «На Хмельнитчине снова звучали взрывы», — подчеркнул телеканал.

27 июня в Хмельницкой области взрывы прогремели пять раз. Воздушная тревога была объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

Ранее стало известно, что в городе Хмельницкий Хмельницкой области на западе Украины был поврежден военный объект. В результате ударов по городу взрывной волной были разрушены несколько домов и три учебные заведения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Расстреляны в упор, в затылок». Командир спецназа «Ахмат» обвинил ВСУ в расправах над мирными жителями Курской области

      Останки пропавших 50 лет назад матери и дочери нашли в машине под водой

      Гинеколог развеяла миф о необходимости секса «для здоровья»

      В России пожаловлись на качество армянских коньяков

      В США назвали непригодный для жизни в будущем регион

      В мозге человека обнаружили копии воспоминаний

      Россиянам рассказали об автоматическом начислении одной выплаты

      Взрывы прогремели в Хмельницкой области

      Модель Victoria's Secret снялась топлес

      В Германии рассказали о попытках избежать сравнений вторжения ВСУ с Курской битвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше