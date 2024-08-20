На Украине разрешили гражданам использовать найденное оружие

Верховная Рада разрешила украинцам использовать найденное оружие

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, позволяющий гражданским лицам декларировать и использовать найденное оружие во время военного положения. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Теперь гражданин Украины, нашедший пистолет, снайперскую винтовку или автомат определенного калибра, должен сообщить об этом в полицию. Правоохранители могут разрешить ему задекларировать оружие и оставить себе для применения против российских военнослужащих. Однако после завершения военного положения все граждане должны будут сдать найденное оружие в течение 90 дней.

Ранее Верховная Рада поддержала предоставление вида на жительство иностранным наемникам. Членам их семей также будет предоставлено право получить вид на жительство.

