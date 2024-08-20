Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:48, 20 августа 2024Бывший СССР

На Украине разрешили гражданам использовать найденное оружие

Верховная Рада разрешила украинцам использовать найденное оружие

Фото: Andriy Andriyenko / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, позволяющий гражданским лицам декларировать и использовать найденное оружие во время военного положения. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Теперь гражданин Украины, нашедший пистолет, снайперскую винтовку или автомат определенного калибра, должен сообщить об этом в полицию. Правоохранители могут разрешить ему задекларировать оружие и оставить себе для применения против российских военнослужащих. Однако после завершения военного положения все граждане должны будут сдать найденное оружие в течение 90 дней.

Ранее Верховная Рада поддержала предоставление вида на жительство иностранным наемникам. Членам их семей также будет предоставлено право получить вид на жительство.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      В России создали группировки войск «Курск», «Брянск» и «Белгород»

      Зеленский отреагировал на закон о запрете УПЦ

      В США приказали проверить все самолеты одной из моделей Boeing

      Бренд Zara обвинили в педофилии из-за двусмысленного принта на футболке

      Путин заявил о попытках раскачать ситуацию в России

      Путин пообещал покарать творящих преступления в Донбассе неонацистов

      Россиянам раскрыли способы избежать мошенников при покупке туров

      В атакуемой Украиной Курской области прекратят рассылку СМС о ракетной опасности

      В Иране назвали сроки удара по Израилю

      Тракторист заживо закопал россиянина и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше