Верховная Рада поддержала предоставление вида на жительство иностранным наемникам

Гончаренко: на Украине Рада поддержала предоставление ВНЖ иностранным наемникам

Верховная Рада Украины поддержала предоставление вида на жительство (ВНЖ) иностранным наемникам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины», — написал Гончаренко.

В соответствии с документом иностранные наемники, в том числе не имеющие гражданство, смогут получить вид на жительство или иммигрировать, даже если документы просрочены. В свою очередь, членам их семей будет предоставлено право на временное проживание на Украине.