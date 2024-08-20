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14:29, 20 августа 2024Бывший СССР

Верховная Рада поддержала предоставление вида на жительство иностранным наемникам

Гончаренко: на Украине Рада поддержала предоставление ВНЖ иностранным наемникам

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Верховная Рада Украины поддержала предоставление вида на жительство (ВНЖ) иностранным наемникам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины», — написал Гончаренко.

В соответствии с документом иностранные наемники, в том числе не имеющие гражданство, смогут получить вид на жительство или иммигрировать, даже если документы просрочены. В свою очередь, членам их семей будет предоставлено право на временное проживание на Украине.

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