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18:54, 15 августа 2024Бывший СССР

Зеленский поторопил Раду с принятием одного закона

Зеленский призвал Раду срочно рассмотреть закон о гражданстве для наемников

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду срочно рассмотреть закон о предоставлении воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным права получить гражданство Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины, и должны получить такое уважение от украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных (...) Я прошу Верховную Раду Украины собраться для рассмотрения этих вопросов безотлагательно в ближайшее время», — сказал он.

Кроме того, украинский лидер призвал рассмотреть законопроекты о гарантированных выплатах военным за операцию в Курской области, а также о лишении званий и наград тех военных, которые в ходе военного конфликта перешли на сторону России.

Ранее министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук сообщила, что Киев планирует создать на территории Курской области «зону безопасности». По ее словам, это делается с целью «защиты приграничных областей Украины».

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      Александр Курбатов
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