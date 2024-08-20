Не показывавшееся людям 20 лет редкое животное выбросило на берег России

KP.RU: чрезвычайно редкого краба-совконожку выбросило на берег моря в России

Редкое животное, которое не показывалось ученым около 20 лет, выбросило на берег в России. Об этом сообщает KP.RU.

Уникальную находку посчастливилось сделать лесничему Лазовского заповедника в районе деревни Глазковка в Приморье. Специалист обнаружил среди выброшенных на берег водорослей небольшое животное — краба со странными клешнями.

Лесничий нашел чрезвычайно редкого прибрежного песчаной краба Lophomastix japonica, который также называют крабом-совконожкой. Фотографии животного потрясли ученых, поскольку за последние 20 лет его не находили даже исследователи. Отмечается, что до текущего момента специалистам удавалось обнаружить лишь одного живого представителя данного вида крабов.

Песчаный краб ведет скрытный образ жизни и хорошо маскируется благодаря защитному окрасу. В России обитает в южной части Японского моря.

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