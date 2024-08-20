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20:57, 20 августа 2024Моя страна

Не показывавшееся людям 20 лет редкое животное выбросило на берег России

KP.RU: чрезвычайно редкого краба-совконожку выбросило на берег моря в России

Фото: Barn Images / Unsplash

Редкое животное, которое не показывалось ученым около 20 лет, выбросило на берег в России. Об этом сообщает KP.RU.

Уникальную находку посчастливилось сделать лесничему Лазовского заповедника в районе деревни Глазковка в Приморье. Специалист обнаружил среди выброшенных на берег водорослей небольшое животное — краба со странными клешнями.

Лесничий нашел чрезвычайно редкого прибрежного песчаной краба Lophomastix japonica, который также называют крабом-совконожкой. Фотографии животного потрясли ученых, поскольку за последние 20 лет его не находили даже исследователи. Отмечается, что до текущего момента специалистам удавалось обнаружить лишь одного живого представителя данного вида крабов.

Песчаный краб ведет скрытный образ жизни и хорошо маскируется благодаря защитному окрасу. В России обитает в южной части Японского моря.

Ранее на пляже в российском городе заметили необычную синюю медузу, которая может быть гостьей из Атлантического океана. Отмечается, что нетипичный для российских вод организм был обнаружен на диком пляже между Лиманчиком и Южной Озереевкой в Новороссийске.

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      Варвара Кошечкина
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