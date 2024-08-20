Россиянкам назвали модную обувь на осень

Стилист Леонова: остроносые туфли и ботфорты на шпильках будут в моде осенью

Стилистка Мари Леонова назвала россиянкам модную обувь на каблуках на осень. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

Так, в грядущем сезоне будут актуальны ботильоны на устойчивых широких каблуках. При этом эксперт посоветовала выбирать изделия черного, коричневого или бордового цветов. Кроме того, популярными окажутся остроносые туфли, особенно из лакированной кожи или замши, отметила специалистка. В то же время она посоветовала приобрести ботфорты на шпильках и туфли с ремешками на щиколотке.

«Выбирайте туфли в пастельных оттенках или насыщенных цветах, таких как красный или синий. Они прекрасно дополнят платья в стиле 50-х или юбки с завышенной талией», — высказалась о последних собеседница издания.

Ранее стилистка Ася Котельникова назвала россиянкам необходимую модную одежду на осень.