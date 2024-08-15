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16:49, 15 августа 2024Ценности

Прическа как у Тимоти Шаламе стала трендом у молодежи

Parents: прическа с челкой-шторкой и кудрями как у Тимоти Шаламе стала трендом

Фото: Cover Images

Прическа с кудрями как у американского и французского актера Тимоти Шаламе стала трендом у молодежи. Соответствующий материал публикует журнал Parents.

Речь идет об укладке «шторка серфера», которая была модной в 1990-х годах. Она подразумевает под собой уложенные волнами и разделенные на пробор волосы в сочетании с челкой-шторкой, обрамляющей лицо.

Отмечается, что в настоящее время ролики с данной прической и лайфхаками о том, как ее сделать, стали особенно популярны в TikTok. По словам стилиста и амбассадора средств для укладки American crew Эндрю Зумбо, мальчики-подростки могут выбирают указанную стрижку, поскольку она не требует особого ухода.

«Им нужно только проснуться утром, брызнуть немного [спрея с морской солью] на макушку, помахать головой, и все готово», — отметил эксперт.

В июле сообщалось, что молодежь также пристрастилась к стрижке-брокколи, ставшей вирусной в соцсетях.

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      Алина Гостева
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