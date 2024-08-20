Одна вещь стала модной благодаря «Оземпику»

Прямые тренчи и пальто длиной до лодыжки стали модными благодаря «Оземпику»

Одна вещь неожиданно стала модной в текущем сезоне из-за популярности препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды используют для похудения. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о прямых тренчах и пальто длиной до лодыжки, которые в сети прозвали оземпиковыми — по аналогии с названием препарата. Отмечается, что крой такой верхней одежды визуально удлиняет туловище, из-за чего владелец вещи выглядит более худым. В то же время актуальность оверсайз-вариантов постепенно угасает, считают модные эксперты.

По данным платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фешен-индустрии, количество поисковых запросов на «длинные облегающие пальто» за последние месяцы увеличилось на 16 процентов. Популярность упомянутой верхней одежды связывают и с трендом на так называемую тихую роскошь.

Ранее в августе стилист Александр Рогов назвал простой способ превратить обувь в трендовую.