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12:22, 20 августа 2024Ценности

Одна вещь стала модной благодаря «Оземпику»

Прямые тренчи и пальто длиной до лодыжки стали модными благодаря «Оземпику»

Фото: Kinga / Shutterstock / Fotodom

Одна вещь неожиданно стала модной в текущем сезоне из-за популярности препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды используют для похудения. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о прямых тренчах и пальто длиной до лодыжки, которые в сети прозвали оземпиковыми — по аналогии с названием препарата. Отмечается, что крой такой верхней одежды визуально удлиняет туловище, из-за чего владелец вещи выглядит более худым. В то же время актуальность оверсайз-вариантов постепенно угасает, считают модные эксперты.

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По данным платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фешен-индустрии, количество поисковых запросов на «длинные облегающие пальто» за последние месяцы увеличилось на 16 процентов. Популярность упомянутой верхней одежды связывают и с трендом на так называемую тихую роскошь.

Ранее в августе стилист Александр Рогов назвал простой способ превратить обувь в трендовую.

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      Карина Черных
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