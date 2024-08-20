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13:11, 20 августа 2024Мир

Оценена идея президента Чехии о вступлении части Украины в НАТО

Политолог Родионов: идея вступления части Украины в НАТО абсурдна
Петр Павел

Петр Павел . Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Идея президента Чехии Петра Павла о вступлении части Украины, подконтрольной Киеву, в НАТО абсурдна, так как противоречит уставу альянса. Об этом заявил политолог Дмитрий Родионов, передает РИА Новости.

«То, о чем говорит президент Чехии — взять Украину в каких-то условных границах, — это будет прямое нарушение устава НАТО, в котором достаточно четко говорится о том, что нельзя принимать страны с неразрешенными территориальными конфликтами», — отметил эксперт.

Родионов добавил, что страны Запада стремятся уйти от темы принятия Киева в военный блок и ищут способы оттянуть обсуждение. Он предположил, что формально Украина может войти в Североатлантический альянс при условии признания потери территорий, однако подчеркнул, что данный сценарий нереалистичен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит членство в НАТО после окончания конфликта с Москвой. Он добавил, что после окончания конфликта в соответствии со стандартным протоколом, регулирующим присоединение к военному блоку нового государства, членство Киева в альянсе должны одобрить все страны — участницы НАТО.

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      Максим Габриелян
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