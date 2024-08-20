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20:53, 20 августа 2024Бывший СССР

Парламент Белоруссии призвал ООН реагировать на возможные провокации ВСУ против АЭС

В парламенте Белоруссии выразили ООН обеспокоенность провокациями ВСУ на АЭС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Верхняя палата парламента Белоруссии заявила о своей обеспокоенности возможными провокациями Вооруженных сил Украины (ВСУ) против Курской и Запорожской АЭС, призвав отреагировать на это Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости.

«Президиум Совета Республики Национального собрания Республики Белоруссия выражает глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных атаках и провокациях ВСУ в отношении ряда ядерных объектов, в частности Курской и Запорожской атомных электростанций», — указано в сообщении ведомства.

В президиуме осудили случаи нанесения ударов по инфраструктуре Энергодара Запорожской области, которые усугубляют ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, и призвали международные организации объединить усилия для предупреждения ядерного терроризма.

«Мы также призываем руководство ООН и МАГАТЭ незамедлительно и самым решительным образом реагировать на ситуации, создающие угрозу ядерной безопасности на атомных электростанциях в результате атак на них и обеспечивающую инфраструктуру», — добавили в палате.

Ранее МАГАТЭ опровергло фейки о якобы причастности РФ к пожару на градирне Запорожской АЭС. По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, «немедленно посетившие объект официально развенчали этот фейк».

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      Валентин Карант
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