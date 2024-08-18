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23:44, 18 августа 2024Мир

МАГАТЭ подтвердило непричастность России к пожару на Запорожской АЭС

Постпред России Ульянов: МАГАТЭ подтвердило непричастность РФ к пожару на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) опровергло фейки о якобы причастности РФ к пожару на градирне Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.

«Антироссийские источники продолжают утверждать, что пожар на градирне Запорожской АЭС был вызван российской стороной, которая "жгла там автомобильные покрышки". Подобные заявления смехотворны», — отметил он.

По словам Ульянова, эксперты МАГАТЭ, «немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк».

Накануне МАГАТЭ проинформировало о том, что ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшилась после атаки беспилотного летательного аппарата. Эксперты отметили, что в результате случившегося была повреждена дорога между главными воротами атомной электростанции.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины атаковал территорию Запорожской АЭС. Отмечается, что беспилотник сбросил заряд на дорогу рядом с энергоблоками, которой постоянно пользуются рабочие. В результате инцидента никто не пострадал.

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      Марина Совина
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