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07:00, 20 августа 2024Ценности

Популярная певица в мокром нижнем белье снялась для бренда Кардашьян

Британская певица Charli XCX в мокром нижнем белье снялась для бренда Кардашьян

Фото: @charli_xcx

Популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, в мокром нижнем белье снялась для рекламы бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян. Соответствующая публикация появилась на странице исполнительницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя артистка примерила перед камерой полупрозрачный белый комплект, пропитанный водой. Так, она надела топ с глубоким декольте и шорты с завышенной талией, которые приспустила.

Кроме того, знаменитость уложила волосы волнами и сделала макияж в естественной цветовой гамме. При этом на одном из снимков звезда позировала стоя на четвереньках. Известно, что автором данных кадров стала канадская художница, модель и фотограф Петра Коллинз.

Ранее в августе американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, снялась голой и поделилась результатом с фанатами.

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      Карина Черных
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