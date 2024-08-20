Популярная певица в мокром нижнем белье снялась для бренда Кардашьян

Британская певица Charli XCX в мокром нижнем белье снялась для бренда Кардашьян

Популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, в мокром нижнем белье снялась для рекламы бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян. Соответствующая публикация появилась на странице исполнительницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя артистка примерила перед камерой полупрозрачный белый комплект, пропитанный водой. Так, она надела топ с глубоким декольте и шорты с завышенной талией, которые приспустила.

Кроме того, знаменитость уложила волосы волнами и сделала макияж в естественной цветовой гамме. При этом на одном из снимков звезда позировала стоя на четвереньках. Известно, что автором данных кадров стала канадская художница, модель и фотограф Петра Коллинз.

Ранее в августе американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, снялась голой и поделилась результатом с фанатами.