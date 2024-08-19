Певица Кеша снялась голой и показала фото поклонникам

Американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, снялась голой и поделилась результатом с фанатами. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя исполнительница показала поклонникам снимки, на которых она позирует голой в номере отеля. На снимке знаменитость запечатлена сидящей на стуле у стола с едой. При этом волосы она распустила, а от макияжа и аксессуаров отказалась.

В июле американская певица Билли Айлиш также снялась в откровенном образе. Она поделилась фотографиями в купальнике.