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13:56, 20 августа 2024Ценности

Популярный чеченский блогер похвастался новым Rolls-Royce за 122 миллиона рублей

Чеченский блогер Асхаб Тамаев показал новый Rolls-Royce за 122 миллиона рублей

Кадр: @tamaaev

Популярный блогер Асхаб Тамаев, известный как Чеченский Халк, похвастался новым автомобилем за десятки миллионов рублей. Данная публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 14,5 миллиона подписчиков.

23-летний инфлюэнсер показал фото, где позирует у кабриолета Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. «Редкий экземпляр с пробегом 500 километров», — указал он.

При этом ютубер заявил, что стоимость данной иномарки составляет 122 миллиона рублей. Также он отметил, что заказал себе автомобиль Bugatti Chiron. «Кто угадает первым, какого он цвета?» — поинтересовался автор поста у подписчиков.

Ранее в августе популярная российская блогерша Анна Ищук подарила себе на день рождения Porsche стоимостью 23 миллиона рублей.

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      Карина Черных
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