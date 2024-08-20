Популярный чеченский блогер похвастался новым Rolls-Royce за 122 миллиона рублей

Чеченский блогер Асхаб Тамаев показал новый Rolls-Royce за 122 миллиона рублей

Популярный блогер Асхаб Тамаев, известный как Чеченский Халк, похвастался новым автомобилем за десятки миллионов рублей. Данная публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 14,5 миллиона подписчиков.

23-летний инфлюэнсер показал фото, где позирует у кабриолета Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. «Редкий экземпляр с пробегом 500 километров», — указал он.

При этом ютубер заявил, что стоимость данной иномарки составляет 122 миллиона рублей. Также он отметил, что заказал себе автомобиль Bugatti Chiron. «Кто угадает первым, какого он цвета?» — поинтересовался автор поста у подписчиков.

Ранее в августе популярная российская блогерша Анна Ищук подарила себе на день рождения Porsche стоимостью 23 миллиона рублей.