Популярный российский блогер назвал Москву раем и оценил перспективу эмиграции

Блогер Янгер заявил, что не планирует покидать Москву, и назвал ее раем на земле

Популярный российский тиктокер Алексей Янгер оценил перспективу эмиграции. В подкасте блогера Андрея Прокофьева, выпуск которого доступен на YouTube, он заявил, что не планирует покидать Москву, и назвал российскую столицу раем на земле.

«В целом по миру, мне кажется, никуда [не смог бы переехать]», — ответил Янгер на вопрос о том, готов ли он переехать из России в другую страну.

Блогер вспомнил, как объездил пять европейских стран. «В тот момент я не понял людей, которые хейтят Москву, говорят: "У нас тут не так, у нас то не так". Да это вообще рай на земле», — отметил он. При этом тиктокер добавил, что еще не был в США и во многих других странах. «Все равно как будто только в Москве [смог бы жить]. Тут как бы менталитет наш, русский, так при этом все сделано вау», — заключил он.

Ранее популярная российская блогерша Ксения Хоффман (настоящая фамилия — Бондарева) также оценила перспективу эмиграции. Она заявила, что думала об отъезде из России, но не приняла такое решение. Хоффман рассказала, что не готова была расстаться с близкими. Также она подчеркнула, что считает своим домом Москву.

