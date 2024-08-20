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13:10, 20 августа 2024Мир

Премьер Госсовета Китая прибыл в Москву

Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл в Москву для встречи с Путиным

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Премьер Государственного совета Китая Ли Цян прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл в Москву. Его борт приземлился в аэропорту Внуково-2. Он проведет встречу с Мишустиным, а также будет принят президентом Путиным», — отмечает агентство.

Авторы материала подчеркнули, что Ли Цян прибыл в Россию по личному приглашению Мишустина. Кроме того, в рамках визита стороны проведут переговоры по вопросам всеобъемлющего партнерства, а также подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.

Ранее стало известно, что Путин примет Ли Цяна в ходе его визита в Москву. Официальный визит премьера Госсовета Китая в Россию пройдет с 20 по 22 августа.

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      Дарья Устьянцева
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