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10:25, 19 августа 2024Мир

Путин примет премьера Госсовета Китая в Москве

Путин примет премьера Государственного совета КНР Ли Цяна в ходе его визита в РФ

Фото: Sputnik / Alexei Babushkin / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин примет премьера Государственного совета КНР Ли Цяна в ходе его визита в Москву. Об этом сообщили в аппарате правительства РФ, передает РИА Новости.

Официальный визит премьера Госсовета Китая в Россию пройдет с 20 по 22 августа по приглашению премьер-министра Михаила Мишустина. Ожидается, что стороны проведут переговоры и по итогам встречи подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.

На 29-й регулярной встрече глав правительств двух стран будут обсуждаться актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны также обсудят расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее премьер Госсовета Китая Ли Цян без объяснения причин отменил встречу с прибывшим в КНР вице-канцлером Германии Робертом Хабеком. Сам Хабек заявил, что не знает о причинах такого поступка китайской стороны.

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      Виктория Кондратьева
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