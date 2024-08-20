Признанный иноагентом Telegram-канал BRIEF объявил о роспуске редакции

Редакция Telegram-канала BRIEF заявила о роспуске

Telegram-канал BRIEF (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) объявил о роспуске редакции. Об этом говорится в заявлении канала.

BRIEF сообщил, что с 16 августа, когда проект признали иностранным агентом, его покинули главный редактор BRIEF Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин.

«С 16 августа они не имеют отношения к нашему проекту, каналам BRIEF и BRIEF Важное (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Объединенная редакция самораспускается», — также говорится в сообщении. В заявлении добавили, что деятельность прекратили каналы «Бриф. Важное» и «Бриф. Подкасты».

BRIEF также отметил, что Дергачев и Винокурова предлагали создать на территории России одноименное юридическое лицо, однако не успели осуществить задуманное.

Минюст внес BRIEF в реестр иностранных агентов 16 августа. Кроме того, статус иноагента получил Telegram-канал «Незыгарь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Утверждалось, что каналы распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей, а также формировали негативный образ Вооруженных сил России.