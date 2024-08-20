Прячущему от невесты жесткий секс-фетиш мужчине дали совет

Секс-коуч Лора Коллинз дала совет мужчине, прячущему от невесты жесткий фетиш. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам мужчины, ему почти 40 лет, и в следующем году он собирается жениться на девушке моложе него. Вместе они уже три года, и все это время жених держит в тайне свои предпочтения — он посещает БДСМ-клубы и любит, когда над ним доминируют. «Мне очень нравится, когда на меня надевают наручники и меня шлепают. Хотя я и стараюсь не ходить туда слишком часто, желание повторить остается. Я никогда не просил свою невесту шлепать меня или доминировать надо мной, так как подозреваю, что ее бы вывело из себя это предложение», — написал он. Мужчина сравнил свой фетиш с зависимостью и признался, что не может остановиться.

В ответ Коллинз отметила, что невеста может рассматривать увлечение как форму неверности. «У вас нет измены в общепринятом понимании, но вы предаете ее, получая удовольствие в другом месте», — пишет она. Специалистка предложила мужчине обратиться к психотерапевту, чтобы принять себя, и честно поговорить с невестой. «Ей предстоит принять решение, оставаться ли и терпеть ваш фетиш или уйти. Конечно, она будет в шоке, но вы только причините ей еще большую боль, если поженитесь, а она узнает об этом позже», — уверена коуч. В случае расставания, добавила она, мужчине стоит искать партнершу с учетом своих интересов.

Ранее Коллинз дала совет девушке, стыдящейся уйти от избивающего ее бойфренда. Специалистка отметила, что уход от такого парня будет успехом, а не провалом, и друзья поддержат такое решение.