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09:05, 20 августа 2024Наука и техника

Выявлена связь между смартфонами у родителей и психикой детей

JAMA Network Open: выявлена связь между смартфонами у родителей и психикой детей

Фото: Alicia Windzio / dpa / Globallookpress.com

Ученые Университета Калгари в Канаде выявили негативную связь между использованием смартфонов родителями и психическим здоровьем их детей. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Для анализа команда изучила данные более тысячи канадских детей, собранные с 2020 по 2022 год. Детей спрашивали о том, как они воспринимают использование смартфонов родителями и испытывают ли раздражение по этому поводу. Также у детей проверяли наличие симптомов тревожности, депрессии и других психических расстройств.

В ходе исследования было установлено, что дети в возрасте от 9 до 11 лет, родители которых много времени проводят за смартфонами, более склонны к тревожности, гиперактивности и проблемам с вниманием. Этот эффект был назван «техноференцией», что означает вмешательство технологий в процессы воспитания.

Результаты показали, что повышенный уровень тревожности у детей связан с тем, что они считают своих родителей чрезмерно увлеченными смартфонами. Эти дети чаще страдали от проблем с вниманием и проявляли симптомы гиперактивности, что не зависело от пола ребенка.

Исследователи отметили, что возраст 9-11 лет является чувствительным периодом для развития мозга, что делает влияние родительского поведения особенно значимым. Однако точное направление эффекта остается неясным: вызывает ли поведение родителей психические проблемы у детей или же родители сами прибегают к смартфонам из-за сложностей в воспитании.

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      Александр Еникеев
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