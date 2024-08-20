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23:18, 20 августа 2024Россия

Путин назвал себя защищающим Россию пехотинцем

Путин на встрече с добровольцами назвал себя защищающим Россию пехотинцем

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал себя таким же пехотинцем, как и все, кто защищают интересы страны в ходе спецоперации (СВО) на Украине. Об этом он сообщил на встрече с добровольцами в Российском университете спецназа в Гудермесе, передает РИА Новости.

В ходе разговора глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту, что присутствующие на встрече добровольцы оснащены всей необходимой техникой и оружием. Путин одобрительно похлопал Кадырова по плечу.

«Я всего лишь пехотинец», — сказал глава республики, на что президент ответил: «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении».

Ранее Владимир Путин обратился к отправляющимся на СВО добровольцам. В своей речи он указал, что при боевых действий страх необходим, но его нужно преодолевать ради защиты родины.

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      Артём Верейкин
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