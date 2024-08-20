Путин прибыл в кавказский регион России

Путин прибыл в Кабардино-Балкарию

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) прибыл в Кабардино-Балкарию. Об этом пишет ТАСС.

Как стало известно, глава государства приехал в садоводческое хозяйство ООО «Агро 07». Его сопровождают глава региона Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, а также министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Ожидается, что после посещения предприятия Путин проведет встречу с главой республики.

Предыдущий визит президента в Кабардино-Балкарию состоялся в 2019 году. Тогда он провел в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям, посетил детскую академию творчества «Солнечный город» и встретился с руководством региона.

Ранее Путин посетил с двухдневным государственным визитом Азербайджан. Он положительно оценил итоги поездки, и подчеркнул, что российская делегация ими удовлетворена. Президент добавил, что достигнутые между Москвой и Баку договоренности послужат укреплению сотрудничества двух стран.